 

С помощью сервиса “Вызов мастера” москвичи решили более 100 тысяч вопросов в ЖКХ

15.07.2022, 15:40, Разное
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Заявку можно подать в несколько кликов с любого электронного устройства и отслеживать ее статус в личном кабинете, отметил замглавы Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

Он уточнил, что большая часть заявок касается неисправностей освещения в подъезде. Также москвичи направляют обращения по вопросам теплоснабжения, уборки в подъезде, работы лифтов, состояния электрики.

Через сервис “Вызов мастера” можно обратиться по поводу ремонта сантехники, домофона, устранить неполадки с водоснабжением и многое другое. Ответственные сотрудники оперативно решат проблему.

Обратиться в единый диспетчерский центр можно на портале mos.ru или по телефону +7 (495) 539-53-53. Обрабатывать заявки на горячей линии помогает голосовой помощник. Он способен быстро зафиксировать суть проблемы, адрес дома и направить обращение мастеру.

Для формирования заявки на mos.ru нужно зайти в раздел “Жилье, недвижимость, земля”, выбрать подраздел “Популярное” или “ЖКУ, обслуживание жилья” и сервис “Вызов мастера (подача заявки в единый диспетчерский центр)”. Необходимо указать адрес, причину обращения, номер подъезда, код домофона, а также этаж и квартиру.

Напомним, что с января прошлого года в Москве заработала обновленная платформа “Электронный дом”. Пользователи могут вызвать мастера и оценить его работу, передать показания счетчиков, узнавать новости дома и района, пообщаться с соседями и провести общее собрание собственников жилья.



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