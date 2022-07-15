 

Российских менеджеров переименуют в завхозов

15.07.2022, 15:32, Разное
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На заседании министерства труда и социальной политики были внесены изменения во Всероссийский классификатор профессий.

Участники собрания вместе с коллегами из Института русского языка имени В. В. Виноградова пришли к выводу о необходимости русифицировать все названия профессий.

Так, системный администратор в новых документах будет называться обслуживателем вычислительных машин, копирайтер – создателем текстов, все менеджеры станут заведующими хозяйством (завхозами).

– Слово «менеджер» пришло к нам из английского языка и обозначает руководителя, управляющего процессами и персоналом на определённом предприятии, организации. Бывают ситуации, когда невозможно найти адекватный русскоязычный синоним, но это не тот случай. Мой родственник в одной из организаций работает facility-менеджером, а по сути завхозом, что полностью соответствует лексическому значению слова, поэтому мы, лингвисты, предлагаем всех менеджеров записывать в реестре профессий завхозами, – отметила доцент кафедры русского языка Карине Авакян.

Лингвист подчеркнула, что норма должна действовать в отношении всех менеджеров, независимо от типа учреждения и формы собственности. Изменения затронут и крупные госкомпании, такие как Газпром, Сбербанк, Россети и другие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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