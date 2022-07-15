Политика Байдена толкает мир всё ближе и ближе к ядерной войне – сторонники Путина

Бывший кандидат в президенты США и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард уверена, что американцы должны осознать всю серьёзность ситуации, в которой они оказались по вине администрации Байдена и вашингтонской элиты. Как сказала она в эфире Fox News, из-за марионеточного конфликта, который США развязали против РФ на Украине, мир всё ближе и ближе к ядерной войне, однако американские власти только подливают масла в огонь.



Watch the latest video at foxnews.com

ЛАУРА ИНГРЭМ, ведущая: С нами Тулси Габбард, бывшая кандидат в президенты на выборах 2020 года и член Палаты представителей от штата Гавайи. Мы одобрили военную поддержку Украины на сумму в 70 миллиардов долларов — даже не семь, а целых 70. Простые американцы нищают на глазах, а мы отправляем за границу миллиарды. Причем складывается ощущение, что конфликт развивается совсем не в том направлении. Какой ещё напрашивается вывод? Разве что это очередное унижение США на мировой арене.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывшая кандидат в президенты и член Палаты представителей от штата Гавайи: Лаура, вы подняли такой больной вопрос. Американцы должны осознать всю серьёзность ситуации, в которой мы оказались по милости администрации Байдена и вашингтонской элиты. Мы должны смотреть шире ежедневных сводок с фронтов марионеточного конфликта, который США развязали против РФ на Украине. Мы должны сделать шаг назад и увидеть всю картину целиком. А реальность такова, что продолжается эскалация. Президент Байден сам признался, что он не представляет, как и когда этот конфликт закончится. Но мы-то понимаем, к чему эта эскалация ведёт — мы всё ближе и ближе к ядерной войне с Россией.

Вы наверняка видели, как в Нью-Йорке запустили социальную рекламу, которая объясняет горожанам, чтo делать в случае ядерного удара: прячьтесь под крышей, никуда не выходите и следите за новостями. Я чуть со стула не упала, когда это увидела. Это безумие. Такое чувство, что вернулись 50-е и 60-е, когда учителя говорили детишкам: при ядерном ударе прячьтесь под партами, и вы в безопасности. Это бред. У президента Байдена, конгрессменов, богатеев, элиты — у них у всех будет, где спрятаться от ядерной войны. А остальных — американцев, русских, жителей всего Земного шара — ждёт массовое уничтожение. А они ведут себя так, словно это пустяки. Даже строят планы, как воевать дальше из своих бункеров. Вот чем это всё нам грозит. Небрежность, с которой действуют президент Байден и его администрация, просто в голове не укладывается.

ЛАУРА ИНГРЭМ: Это преступная халатность.





ТУЛСИ ГАББАРД: Именно, преступная халатность.

ЛАУРА ИНГРЭМ: The New York Times сегодня писала — украинцы требуют оперативных поставок дальнобойных и других передовых вооружений, чтобы приостановить неотвратимое наступление России. А Пентагон обеспокоен, что это грозит истощить наши собственные арсеналы уже в ближайшие месяцы! Что-то они зачастили с истощением, нет? Истощены наши финансы, истощены арсеналы, истощены запасы снарядов, истощены наши стратегические нефтехранилища. Эта администрация истощила даже наш дух.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вы совершенно правы, Лаура. И эта поездка Байдена в Саудовскую Аравию наглядно показала, какой фарс вся его хвалёная борьба между демократией и тиранией. По сути он говорит: мы собрались воевать с Россией, и нам нужна помощь. Поэтому для спасения «демократии» я отправлюсь за поддержкой к кучке диктаторов и буду вымаливать у них нефть и другую помощь.



Саудовцы — исламисты и автократы. То же самое с Турцией — её глава тоже хочет восстановить Османскую империю и уже примеряет лавры халифа, хотя сам повинен в геноциде курдов. Это показуха. Это вранье. Американцы должны раскусить своих лидеров и поставить их перед ответом — за весь тот ущерб, что они причинили стране и, если честно, всему миру, разжигая войну.

ЛАУРА ИНГРЭМ: Мухаммед ибн Косторез дорого запросит за свою нефть. Я вообще сомневаюсь, что он хоть что-то нам даст. Это как в «Крёстном отце»: «Как насчёт ничего, пойдёт?». Вот что он нам скажет. Тулси, рада была пообщаться.

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года