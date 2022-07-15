 

ВОЗ: 25 миллионов детей пропустили плановые прививки из-за COVID

15.07.2022, 15:10, Разное
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По данным ООН, около 25 миллионов детей во всем мире пропустили плановую иммунизацию против многих распространенных заболеваний, в основном из-за того, что пандемия коронавируса нарушила работу регулярных служб здравоохранения или вызвала дезинформацию о вакцинах.

В новом отчете, опубликованном в пятницу, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ заявили, что их данные показывают, что 25 миллионов детей в прошлом году не были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша,  продолжая тенденцию к снижению уровня вакцинации, начавшуюся в 2019 году. Эксперты заявляют, что мы являемся свидетелями самого большого устойчивого снижения детской иммунизации за последнее время, и последствия этого будут измеряться потерянными жизнями.

Эксперты заявили, что этот «исторический откат» в охвате вакцинацией вызывает особую тревогу, поскольку он происходит на фоне роста показателей тяжелого недоедания. Дети, страдающие от недоедания, как правило, имеют более слабую иммунную систему, и такие инфекции, как корь, часто могут оказаться для них смертельными.

Ученые заявили, что низкие показатели охвата вакцинацией уже привели к предотвратимым вспышкам таких заболеваний, как корь и полиомиелит. В марте 2020 г.

«Это особенно трагично, поскольку за два десятилетия до пандемии COVID был достигнут огромный прогресс в повышении уровня вакцинации детей во всем мире», — сказала Хелен Бедфорд, профессор детского здоровья в Университетском колледже Лондона. Она сказала, что эта новость была шокирующей, но не удивительной, отметив, что службы иммунизации часто становятся «ранними жертвами» крупных социальных или экономических бедствий.



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