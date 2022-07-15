Два в одном: омолаживающие и не требующие ухода трендовые стрижки лета на средние волосы

Волосы средней длины практичны и универсальны. Для них существует большое количество стрижек, отличающихся красотой и элегантностью. Но некоторые прически еще и обладают омолаживающим эффектом, а также не требуют сложного ухода. В статье мы приведем несколько вариантов трендовых летних стрижек, которые помогут вам визуально скинуть несколько лет и при этом не тратить много времени на укладку.

Тупой боб

Это стрижка с ровным тупым срезом на уровне подбородка. Она визуально омолаживает облик и подходит как для гладкой, так и для волнистой шевелюры.

Тупой боб хорошо сочетается с любой текстурой прядей. Если у вас тонкие волосы, то вы можете придать им больше объема с помощью текстурирующего спрея.

Шегги

Лохматая стрижка шегги создает объем в верхней части головы и уменьшает его по бокам. Это создает омолаживающий эффект. Она идеально подходит для текстурированных, волнистых и вьющихся волос, но красиво смотрится и на гладкой шевелюре.

Эту стрижку можно адаптировать даже к тонким прядям, используя слои, чтобы получить объем. Если изменить длину верхних волос, то можно сбалансировать овал лица.

Длинные верхние слои уравновешивают круглые и квадратные лица, а короткие – подходят длиннолицым женщинам.

Стрижки с челкой

Челка обладает антивозрастным эффектом. Она омолаживает лицо, обрамляя его, а также скрывает морщины на лбу.

Для омоложения облика рекомендуются стрижки с длинной челкой, на уровне бровей, которая удлиняется по бокам. Она помогает скрыть не только складки на лбу, но и “гусиные лапки” около глаз. Такая челка выглядит легкой и приоткрытой, что еще больше омолаживает лицо.

До ключиц

Стрижка до ключиц, или клавикат, сделает вас визуально моложе на несколько лет. При ее создании парикмахер создает срез волос, который слегка наклоняется вперед. С возрастом шевелюра становится менее плотной. Эта прическа поможет вернуть густоту прядям.

Лучше всего такая стрижка смотрится на прямых волосах. Если вы хотите придать им больше текстуры, то попросите парикмахера сделать рваные кончики прядей.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Удлиненный боб

Эта версия боба подходит для удлинения круглых лиц. Парикмахер срезает волосы по прямой линии примерно на уровне плеч. Удлиненный боб лучше носить с челкой, так как это еще сильнее омолаживает черты лица.

Если у вас тонкие волосы, то попросите мастера добавить в прическу невидимые слои. Это сделает шевелюру более объемной.

“Волчица”

Прическа “волчица” сочетает в себе черты двух стрижек: маллет и шегги. Она добавляет шевелюре больше текстуры за счет градуированных слоев, а также создает разницу в длине прядей. Все это визуально делает вас моложе, особенно если вы носите прическу “волчица” с челкой.

Слоистая стрижка миди

Слоистая стрижка миди идеально подходит для омоложения волос и лица. Она придает прядям больше текстуры и позволяет увеличивать или уменьшать объем шевелюры. Такая прическа красиво смотрится в сочетании с боковым или прямым пробором.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Асимметричный боб

Это одна из самых модных и молодежных версий боба. Такая стрижка характеризуется различием длины волос по бокам шевелюры.

Чтобы показать асимметричный боб во всей красе, рекомендуется создать прямой пробор и зачесать короткую сторону за ухо. Этот стиль хорошо сочетается как с прямыми, так и с вьющимися волосами, так как предполагает контраст объемов.

Зубчатый боб

Это вариант боба с рваными слоями, которые придают шевелюре “пернатый” вид. Он идеально подходит для текстурированных и волнистых волос, так как удобен при расчесывании. Зубчатый боб особенно красиво смотрится в сочетании с яркими бликами на шевелюре.

Заключение

Средняя длина волос идеально подходит для создания омолаживающих причесок. Уход за такими стрижками минимален. Вам достаточно вымыть волосы и высушить их феном. Но если вы хотите увеличить объем шевелюры, то вам придется дополнительно использовать текстурирующий спрей.