 

Дед и внук погибли в аварии в Югре

15.07.2022, 14:13, Разное
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В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск погибли пожилой мужчина и его несовершеннолетний внук. Как сообщает VSE42.RU, инцидент произошел 14 июля на 165-м километре дороги.

66-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage. Водитель и 16-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир – 10-летняя девочка получила множественные травмы. По предварительным данным, пенсионер мог уснуть за рулем по дороге домой из отпуска.



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