Дед и внук погибли в аварии в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск погибли пожилой мужчина и его несовершеннолетний внук. Как сообщает VSE42.RU, инцидент произошел 14 июля на 165-м километре дороги.

66-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage. Водитель и 16-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир – 10-летняя девочка получила множественные травмы. По предварительным данным, пенсионер мог уснуть за рулем по дороге домой из отпуска.