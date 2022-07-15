Мнение: О 100500-м «выстреле в ногу»… Чем расплатятся немцы?

Тут один «экспертный» канал пошутил, мол, #Россия внедрит инновационные технологии освещения улиц газовыми фонарями. Типа «голубое топливо» всё равно уже #скоро перестанет брать главный покупатель, трубопроводы в Индию и #Китай быстро не проложить, тогда как на #нефть, мазут, дизтопливо и уголь ещё есть внешний спрос в сочетании с инфраструктурой поставок на экспорт в Азию и Африку.

ОК, это #юмор, пусть и «чёрный». А вот — суровая #реальность. Германия, страна-лидер #ЕС, готовится совершить в XXI веке мощнейший энергопереход. С газа — на… дрова!

О, можно представить, как взвоет сейчас в комментариях потомственный (с недавних пор) «немец» echiesinebesiev. И как с пеной у рта станет доказывать, что это всё — «кремлёвская пропаганда», потому что ни он, ни его друзья не только переходить на дровяное отопление не собираются, но даже ещё и вязанки дров не собрали. Хотя, вроде бы, самый сезон.

Sehr gut…

И да ниспошлёт Русский бог этой заблудшей «стрекозе» тёплую зиму!

Но правда жизни в том, что поименованное выше — «измышления» вовсе не Кремля и не Старой площади. А #прогноз вполне германского Deutsche Bank. Именно по его данным, немецкие домохозяйства могут перейти на дрова в качестве источника отопления своих жилых домов этой зимой, поскольку поставки газа остаются ограниченными, а #Россия «придерживает» #экспорт в Европу.

Банк прогнозирует, что потребление газа в Германии будет на 10% ниже уровня 2021 года благодаря экономии частных домохозяйств из-за высоких цен на газ. Он также отметил, что уголь и лигнит могут заменить «голубое топливо» в промышленном энергетическом секторе. Вместе с тем, по данным DB, Европа готовится к потенциально более холодной зиме, чем обычно, при этом спецоперация России «оставляет открытыми» вопросы будущей стабильности потоков природного газа. #Москва уже прекратила поставки в несколько стран, включая Болгарию и Польшу, из-за отказа производить платежи в рублях, и №ЕС обеспокоен тем, что не сможет обеспечить энергобезопасность без альтернативного источника.

Он пока так и не найден. Меж тем «Газпром», российский государственный нефтяной гигант, в среду направил неоднозначные сообщения о том, будет ли восстановлен прежний экспорт газа через «Северный поток-1» в ближайшем будущем после того, как он был остановлен на плановое техническое обслуживание, которое должно завершиться 21 июля. И хотя часть проблем на этом треке снята благодаря компромиссу между Оттавой и Берлином относительно турбин Siemens, ещё множество поводов для сомнений и опасений остаются актуальными. Многим в #ЕС памятны газовые конфликты 2004-2005 и 2009-2010 гг., серьёзно обеспокоившие европейских обывателей. Хотя оба раза их инициатором выступала #Украина, всю ответственность еврочиновники всякий раз по сугубо политическим мотивам возлагали на Москву. А поскольку фактология в XXI веке резко уступает «картинке», ибо никто не хочет утруждать мозги углублением в детали, в головах европейских обывателей «осадочек остался». Как и страах…

Комментируя выкладки немецких аналитиков, их американские коллеги заявили прямо следующее Утверждение Deutsche Bank о том, что домохозяйства могут использовать дрова для обогрева, не лишено оснований. Например, из-за отключения электроэнергии прошлой зимой домохозяйства Техаса прибегли к сжиганию дров и мебели для обогрева…

Ждёт ли немцев та же участь? Бог весть…

До сих пор российский газовый гигант, несмотря на все плевки в его адрес, последовательно выполнял свои обязательства. Может быть и зря. В конце концов, если тебя прилюдно и на всех углах упорно и долго полощут сволочью, почему бы разок не оправдать все эти эпитеты? «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть» © (по заветам Шекспира) так ведь?

Но на такое вряд ли решатся в Кремле, а уж на улице Наметкина — тем более.

А вот ещё совсем не анекдот. Европейская комиссия собирается представить на следующей неделе план экономии газа перед зимой В его рамках предлагается ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов. Об этом пишет испанская газета El País. Но «забывает» отметить, что подобная #экономия требуется в условиях отсутствия дефицита энергоресурсов в мире. То есть, ситуация полностью рукотворна.

И тут уже главный вопрос — к «мудрым» политикам Старого Света. Это до какой же степени глупости, самоуверенности, дилетантизма и самообольщения нужно было опуститься, чтобы довести, в сущности, не самую сложную геополитическую ситуацию до возврата к дровам, углю и торфу? И где гарантии, что в итоге всё не обернётся ещё хуже — буквально возвратом к «каменному топору»?

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