 

Даже несмотря на братские отношения с Украиной, полякам про Волынь забывать нельзя

15.07.2022, 8:15, Разное
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Доброта и солидарность поляков в отношении украинцев автоматически не разрешит проблемную страницу истории между двумя народами, а именно волынскую резню, считает глава Польского института национальной памяти Кароль Навроцкий. В интервью Polsat News он выразил надежду, что украинское общество созреет в этом вопросе и вскоре поляки смогут провести эксгумацию и захоронение своих героев и жертв Волыни.


АР

День 11 июля был символическим как в Польше — сильная речь президента Дуды и премьер-министра Моравецкого, так и на Украине — слова президента Зеленского и предложенный им закон об особом статусе поляков на Украине, уверен глава Польского института национальной памяти Кароль Навроцкий.  

«Я, как историк и глава Института национальной памяти, надеюсь, это будет подготовкой к тому, что мы сможем провести эксгумационные работы и похоронить наших героев и жертв на Волыни», — считает Кароль Навроцкий. «Я думаю, что мы делаем все возможное, чтобы у польских жертв на Волыни были собственные могилы, и чтобы они были обнаружены. Этого, конечно же, я жду», — подчеркнул он в эфире Polsat News.

В беседе он напомнил, что Волынская резня унесла жизни от 80 до 120 тыс. человек. «Величайшая доброта и солидарность поляков, великое дело наших сердец, конечно, не в состоянии вычеркнуть некоторые исторические факты из нашей общей с нашими украинскими братьями истории», — объяснил Навроцкий.

Одновременно, он выразил уверенность в том, что в украинском народе зреет убеждение, что этот исторический факт должен быть разрешён. «(…) Это станет ещё одной вехой на пути к примирению польского и украинского народов», — резюмировал в Polsat News глава Польского института национальной памяти.



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