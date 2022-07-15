Миди-версия шегги и возвращение каре на ножке: модные стрижки и прически, которые будут в тренде осенью

Модная стрижка на осень 2022 года является возможностью выразить свою индивидуальность. Есть множество стильных и модных вариантов стрижек и укладок, которые просто идеально подойдут каждой девушке. Вот несколько интересных стрижек и причесок.

Боб

Стрижка боб является модной и популярной прической, которая всегда остается актуальной и подходит для женщин любого возраста.

Такая прическа немного напоминает каре, однако, выполняется по совершенно другой технике. Боб может быть любым. Во многом это зависит от формы лица.

Осенью 2022 года популярностью будет пользоваться классический боб, который сможет подчеркнуть черты лица, а также сделать образ более милым и привлекательным.

Кудрявый боб

Это модная тенденция стрижки 2022 года. Отлично подходит для всех женщин с кудрявыми волосами.

Боб поможет подчеркнуть естественную текстуру прядей и поможет сделать образ более милым. Чтобы выглядеть еще более привлекательно, стоит добавить челку.

Боб каре на ножке

Это просто безупречное сочетание прически боб и каре. Большим преимуществом является то, что можно попробовать самые различные варианты укладки, чтобы выглядеть просто превосходно.

Каре на ножке

Это одна из наиболее востребованных стрижек на короткие волосы. Прямой срез волос помогает подчеркнуть черты лица и привлекает внимание к прическе.

Каре на ножке отличается тем, что шея остается открытой. Тем самым, создается утонченный и изящный образ. Вместе с такой стрижкой стоит носить крупные и довольно яркие украшения.

Стрижка волк

Эта прическа сочетает в себе два стиля , а именно, форму кефали и резкие слои.

При выполнении это стрижки создается резкий переход между верхней и нижней частью волос. Она придает прядям достаточно много динамики.

Дебют

Это достаточно сложная стрижка в плане выполнения. Она выполняется лесенкой. Пряди красиво обрамляют лицо, визуально создавая своего рода форму подковы. Именно это и отличает эту прическу от каскада. Дебют визуально сглаживает несколько угловатые черты лица.

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Такая стрижка совершенно не подходит женщинам с вытянутым, ромбовидным лицом.

Шегги

Стрижка шегги начала пользоваться большой популярностью этой весной и останется в тренде как минимум до конца года.

Такая прическа в миди версии подчеркнет особый стиль и индивидуальность. Отлично смотрится шегги с ровной челкой или же челкой шторкой.

Шапочка

Эта стрижка пришла к нам из 60-х годов, но при этом до сих пор востребована. Шапочка хорошо подходит для женщин совершенно любого возраста.

По форме стрижка напоминает шапочку, которую формируют особые срезы прядей.

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Асимметричный длинный боб

Это стрижка, которая отличается тем, что задняя часть волос длиннее, чем передняя.

Также можно левую сделать длиннее правой или наоборот. Асимметричный длинный боб помогает сделать образ более молодым и привлекательным, а также подчеркнуьь красоту внешности.

Бикси

Это просто идеальное сочетание стилей. Бикси представляет своего рода сочетание стрижки пикси и боба.

При желании можно сделать челку. Бикси является омолаживающей прической. Она простая в уходе и укладке.

Пучки

Это актуальная прическа на осень 2022 года. Выполняются пучки с применением резинок или заколок.

Такие аксессуары позволяют закрепить волосы и они точно не распустятся в течение дня.

Боксерские косы

Такие косы предполагают плотное и тугое плетение. Обычно это 2 косы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Прическа в стиле Монро

Ретропрически снова возвращаются в моду. Красиво смотрится игривая укладка волос с голливудскими волнами в стиле Монро.

Такая укладка отлично подходит женщинам, которые хотят сделать свой образ романтичным и сексуальным.

Мальвинка

Эта прическа выполняется достаточно просто и она отлично подходит практически для любого создаваемого образа.

Можно сделать как классический вариант, так и выполнить из волос бантик или заплести косы.

Низкий хвост

Осенью 2022 года в моде будут низкие хвосты, которые выполняются с использованием различных аксессуаров.

Для фиксации волос можно использовать резинки, ленты и многое другое. Свободные пряди можно завить плойкой или сделать небольшой начес.

Прически с ободками

Ободки помогают зафиксировать волосы в требуемом положении. Они убирают челку, не позволяя ей падать на глаза.

Ободок может быть совершенно любым, все зависит от личных предпочтений.