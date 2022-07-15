 

В Узбекистане произошла вспышка сибирской язвы

15.07.2022, 7:50, Разное
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В Сырдарье, Узбекистан, обнаружен случай заболевания сибирской язвой. Областное управление санитарно-эпидемиологической службы сообщило об инциденте в пятницу.
В сообщении на региональном канале СЭС говорится, что у жителя Сардобы (Сырдарьинская область) выявлена болезнь А-22. Сибирская язва – это болезнь А-22 по международной классификации.

Эта болезнь не передается от человека к человеку и может распространяться только через мясо зараженного скота. Согласно отчету, “карантин” распространяется только на крупный и мелкий рогатый скот.

СЭС заявила, что весь крупный и мелкий рогатый скот в Сардобском районе был вакцинирован, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Санитарно-эпидемиологическая служба заявила, что ситуация в регионе находится под контролем.



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