В Узбекистане произошла вспышка сибирской язвы

В Сырдарье, Узбекистан, обнаружен случай заболевания сибирской язвой. Областное управление санитарно-эпидемиологической службы сообщило об инциденте в пятницу.

В сообщении на региональном канале СЭС говорится, что у жителя Сардобы (Сырдарьинская область) выявлена болезнь А-22. Сибирская язва – это болезнь А-22 по международной классификации.

Эта болезнь не передается от человека к человеку и может распространяться только через мясо зараженного скота. Согласно отчету, “карантин” распространяется только на крупный и мелкий рогатый скот.

СЭС заявила, что весь крупный и мелкий рогатый скот в Сардобском районе был вакцинирован, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Санитарно-эпидемиологическая служба заявила, что ситуация в регионе находится под контролем.