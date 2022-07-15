В связи с отставкой президента парламент Шри-Ланки соберется 16 июля

В связи с отставкой президента Готабайи Раджапаксы парламент Шри-Ланки соберется на экстренное заседание 16 июля. Об этом в пятницу объявил парламентский аккаунт в Twitter.

“Генеральный секретарь парламента ДхаммикаДасанаяке информирует депутатов, что парламент соберется завтра (16 июля в 10:00 утра – прим. ТАСС)”, – говорится в сообщении.