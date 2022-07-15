Китай сократил импорт нефти на 3,1 процента, до 252,52 млн тонн в первом полугодии

Китайские компании сократили импорт сырой нефти на 3,1%, до 252,52 млн. тонн в первом полугодии этого года. Об этом в пятницу сообщило Государственное бюро статистики Китая.

По его данным, добыча нефти в первом полугодии выросла на 4%, до 102,88 млн тонн.

Импорт нефти в июне снизился на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, упав до 35,82 млн. тонн. Это самый низкий уровень как минимум за 12 лет. В том же месяце производство выросло на 3,6% до 17,19 млн. тонн.