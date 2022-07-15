Мнение: Сомнения скота

Вот интересные фрагменты из тг-канала “Бульба престолов” (Кашин навел). Сегодняшние или вчерашние – в общем, по поводу удара по Виннице. Можем непосредственно, почти в реальном времени наблюдать, как что-то просыпается в диванном убийце. Для начала – сам текст (корявый, от безграмотного птушника, все как положено – но весьма популярного):

“Бульба престоловъ, [14.07.2022 14:07]

Короче, у меня с давних пор есть контакты в Виннице, которые сочувствуют русскому делу, годами. Болели за Крым, Русскую весну (думали, там, может и их возьмут), за ВС РФ в Сирии и т.п., по мелочам, во всякой бытовухе от Трампа до отстранения спортсменов. Почему-то совершенно не центр западенчества, даже если география вроде как говорит об обратном. Или у меня выборка хуёвая.

Ну или сочувствовали, потому что от прилётов в Виннице очень много гражданских трупов. В частности, был прилёт по медцентру (пристройка к Дому офицеров) и его стоянке. Для справедливости, они не знают, что было в военкомате, и есть ли трупы ВСУ. Но я не буду разгонять сильно эту тему, а то будут роптать про ЦИПсО. Да и я не говорю, что они начнут от этого орать «слава Украине», они скорее в ахуе.

…

…

Короче, может это какое-то персональное искажение восприятия, и я не прав, но паршиво как-то.

Бульба престоловъ, [14.07.2022 14:27]

Все так любят объяснять свои действия, все всегда знают, почему они сказали ту или иную вещь.

А я вот сейчас не знаю совершенно, почему меня тошнит от этого удара. Понятия не имею. Может, из-за непрофессионализма. Может, из-за понимания, что дальше ничего не будет, из-за невписанности удара в какую-то генеральную стратегию, потому что это просто показуха. Может, из-за нерезультативности по военным целям. Может, украинская пропаганда до меня добралась и проникает в мозг. Может, потому что хочу видеть трупы украинского руководства, друзей руководства РФ, а не трупы очередных крепостных. Может, потому что это единственный город на Украине, где кого-то заочно знаю.

Но по правде, я не знаю. Совсем. Четыре раза решал не публиковать и передумывал, решался и передумывал. Потому что полностью понимаю сомнительность (мягко говоря) такого тейка на фоне всего, что украинцы делают с Донбассом и не только.

Это не гуманизм даже, это что-то непонятное. Не сказать, что я прямо так сильно сочувствую убитым или их родственникам. Просто паршиво, что-то не так. Что — сформулировать не могу”.

То есть что мы видим? Пишет безусловный мерзавец, полный сторонник СВО, который все 5 месяцев из кожи вон лез, потными пальцами по клавиатуре приближая победу русского оружия. Получил на этом деле массу лайков и народной любви от таких же, как он, скотов.

НО! Что это вдруг – “Не сказать, что я прямо так сильно сочувствую убитым или их родственникам. Просто паршиво, что-то не так. Что — сформулировать не могу”. Что это за упадничество? Что за внезапное слюнтяйство, как будто это не железный солдат Русского Народа (тм), а какой-то поганый общечеловек?!

Объяснить гнусному скоту, что вообще ВСЁ, в чем он участвует последние месяцы – это полная мерзость и поганый беспредел, конечно, нельзя. Возможно, он этого и не поймет уже никогда – слишком сбиты настройки, а некоторых, наверно, и вовсе не было уже в заводской комплектации. Но все-таки – есть какая-то основа, фундамент личности, а в ней – что-то здоровое, на самом базовом уровне. Например, скот научился писать почти грамотно – то есть обладает какой-никакой самодисциплиной, это уже плюс.

И у него произошло некое пресыщение невинной кровью. Возможно, что временное – завтра уже все впитается и уйдет в землю. Но пока – переполнение. Страшно представить, но в этот сумеречный мозг забрело какое-никакое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ чувство. Смутная тревога – “блин, а что же я делаю? Что МЫ делаем?!”

Легкая тень. Маленький проблеск. На оскаленной морде с красными глазами на секунду проступило человеческое выражение – которое исчезло почти сразу же.

Драгоценный миг. Завтра – снова вой, визг и собачий лай.