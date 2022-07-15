Для борьбы с пластиковым загрязнением созданы специальные роботизированные рыбы

Научные сотрудники Сычуаньского университета представили общественности свою новую разработку – робота-рыбу, который может плавать в воде и всасывать частицы микропластика, очищая окружающую среду. Особенность устройства также в том, что оно способно к самовосстановлению.

Китайские ученые рассказали, что размер робота не превышает 1,3 сантиметра, а скорость его перемещения составляет 2,67 длины тела в секунду. Приводится в движение устройство с помощью лазера инфракрасного диапазона, который воздействует на хвостовую часть и деформирует материалы.

Изготовили робота из нанолистов с добавлением графена. Пока он пригоден исключительно для работы на мелководье, но уже скоро разработку модифицируют для сбора частиц микропластика на глубине.