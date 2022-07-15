 

Для борьбы с пластиковым загрязнением созданы специальные роботизированные рыбы

15.07.2022, 6:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Сычуаньского университета представили общественности свою новую разработку – робота-рыбу, который может плавать в воде и всасывать частицы микропластика, очищая окружающую среду. Особенность устройства также в том, что оно способно к самовосстановлению.

Китайские ученые рассказали, что размер робота не превышает 1,3 сантиметра, а скорость его перемещения составляет 2,67 длины тела в секунду. Приводится в движение устройство с помощью лазера инфракрасного диапазона, который воздействует на хвостовую часть и деформирует материалы.

Изготовили робота из нанолистов с добавлением графена. Пока он пригоден исключительно для работы на мелководье, но уже скоро разработку модифицируют для сбора частиц микропластика на глубине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Любовь Успенская уверена, что Киркоров до сих пор её любит

28.01.22 / Благодатепровод «Сила русского духа» будет сдан в эксплуатацию к 2023 году

09.12.20 / Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

06.03.22 / Гладкие волосы и легкий макияж. Лучшие образы с премии Гильдии актеров США

23.08.21 / Через 10 лет человечество откажется от смартфонов

13.04.22 / Квартиру – даром: в России бесплатно отдают трешку с пропиской

24.01.21 / Задержанных на митинге будут принудительно прививать от коронавируса

16.09.20 / Эмили Ратажковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

21.06.21 / Путин не взял Медведева на выборы

17.12.21 / Мнение: Друзья Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика