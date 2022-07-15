 

В Китае нашли перспективное средство для борьбы с коронавирусом

15.07.2022, 3:26, Разное
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Ученые из Китая заявили, что им удалось обнаружить соединение, которое эффективно борется с коронавирусом нового типа и мешает патогену проникать в клетки. Они сообщили об этом в свежем выпуске издания Shenzhen Daily.

По сообщениям научных сотрудников Уханьского института вирусологии Академии наук Китая, бергамотин блокирует вирусу пути распространения в клетки и негативно влияет на этапы его жизнедеятельности. Особенно эффективно соединение при терапии «альфа» и «бета» штаммов патогена.

Проведенные эксперименты продемонстрировали эффективность бергамотина в терапии и профилактике коронавируса. В испытаниях препараты исследовали на лабораторных грызунах, но данные применимы и по отношению к людям заявляют ученые.



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