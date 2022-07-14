 

Президент Армении назначил Эдварда Асряна начальником Генерального штаба

14.07.2022, 23:17, Разное
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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Эдварда Асряна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении. В четверг документ был размещен на сайте главы государства.
В документе говорится, что Эдвард Асрян будет назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, “приняв за основу предложение премьер-министра Никола Пашиняна, в соответствии со статьей 155 конституции и “Законом о военной службе и статусе военнослужащих”, сроком на пять лет”.

Артак Давтян, предыдущий начальник Генерального штаба, был уволен в феврале 2022 года, после того как Генеральная прокуратура Армении подтвердила, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Вместе с ним обвиняются бывший министр обороны Давид Тоноян, а также бывший заместитель начальника Генерального штаба Степан Галстян и другие высокопоставленные военнослужащие. Давтян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие материальные последствия. 10 марта 2021 года он был избран начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении.



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