 

Испугался сирен: В Тюмени водитель устроил ДТП и скрылся

14.07.2022, 14:18, Разное
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Все произошло в самом центре города 14 июля. Предполагается, что водитель автомобиля ВАЗ 2112 пренебрег правилами дорожного движения, в частности он проехал на запрещающий сигнал светофора.

В итоге, как передает портал URA.ru, машина влетела в Газель. Отмечается, что виновник аварии получил травмы, однако, услышав вой сирен приближающих машин дорожной полиции, он скрылся. Сотрудники ГИБДД полагают, что управлявший ВАЗ 2112 водитель просто-напросто не имеет водительских прав, а, узнав и скором прибытии дорожной полиции, испугался и уехал.



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