 

Опальный Галкин выдал местонахождение сбежавшей из России Орбакайте

14.07.2022, 14:18, Разное
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Недавно появились слухи о том, что Кристина Орбакайте на время сбежала из России. Вскоре певица поделилась в Сети несколькими снимками, сделанными во время отпуска, однако скрытная артистка не стала выдавать свое местонахождение.. За нее это сделал Максим Галкин, который в последнее время подвергается опале из-за высказываний против спецоперации на Украине.

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в популярной социальной сети видеоролик, в котором собраны кадры, сделанные, по всей видимости, в последние несколько месяцев. В конце видео интернет-пользователи заметили 10-летнюю дочь Кристины Клавдию в компании детей Галкина.

Теперь интернет-пользователи не сомневаются, что 51-летняя певица находится в Юрмале, куда ранее и улетела ее мать и отчим после отдыха в Израиле. То есть Алле
Пугачевой впервые за долгое время наконец-таки удалось собрать вокруг себя самых близких.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте стала единственной хозяйкой роскошной квартиры, которая находится в центре Москвы. Журналисты выяснили, что Алла Пугачева переписала жилье на свою дочь. Сколько стоит эта квартира, ранее писали “Дни.ру”.



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