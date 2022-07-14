 

СМИ: Спикер парламента Шри-Ланки потребовал от президента Раджендрана скорейшей отставки

14.07.2022, 10:45, Разное
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Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена потребовал от президента Готабайи Раджапакса как можно скорее подать прошение об отставке. Об этом рассказал ланкийский новостной портал News First.
Согласно сообщению, офис спикера в настоящее время изучает правовые положения и может рассмотреть возможность отстранения Раджапаксы от должности, если он не отправит официальное письмо об отставке.

По данным портала, это уведомление все еще находится в процессе рассмотрения, поэтому пятничное заседание парламента Шри-Ланки остается неопределенным.

Раджапакса бежал из Шри-Ланки и сейчас ищет убежища на Мальдивах. Он должен был объявить о своей отставке 13 июля, но не смог этого сделать из-за протестов. По данным Reuters, ожидается, что Раджапакса направит заявление после прибытия в Сингапур. Пока неизвестно, когда Раджапакса прилетит туда.

Экономический кризис вызывает недовольство протестующих. Ранил Викрамасингхе из Шри-Ланки заявил, что страна находится в самом тяжелом экономическом кризисе за всю историю человечества. Он заявил, что страна испытывает острую нехватку топлива, иностранной валюты и нефтепродуктов. По оценкам премьер-министра, стране потребуется не менее трех лет, чтобы выйти из экономического кризиса.



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