 

Германия начала отбор газа из подземных хранилищ впервые с апреля на фоне остановки “Северного потока”

14.07.2022, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Gas Infrastructure Europe (данные GIE) сообщила, что во вторник 12 июля отбор газа из подземных хранилищ в Германии превысил уровень закачки впервые с апреля. Это произошло из-за остановки “Северного потока” на плановое техническое обслуживание и аварии на норвежских месторождениях.
12 июля объем газа из немецких газовых хранилищ достиг 85,5 млн. кубометров. Однако из них было закачано только 72,6 млн. кубометров. Отбор природного газа из немецких хранилищ превысил его ввод впервые с апреля.

Наибольший вклад в эти показатели внес отбор из хранилищ Uniper (снижение на 0,92 процентных пункта (п.п.) в Австрии) (снижение на 1,2). Equinor в Норвегии (снижение на 3,29 процентных пункта п.п.) ).

Uniper ранее сообщила, что может отобрать газ из ПХГ, сократив поставки газа на этой неделе. OMV заявила, что поставки газа в Австрию сократятся на 70%, несмотря на техническое обслуживание “Северного потока”. Компания Equinor также пояснила о технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, которые привели к временной остановке добычи и поставок газа в Европу.

Румыния и Бельгия также были среди тех европейских стран, которые 12 июля прекратили отбор газа. Инцидент на Слейпнере также повлиял на поставки газа на терминал Зебрюгге в Бельгии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / Участники шоу «Дом-2» самоизолировались на проекте и отказываются покидать съёмочную площадку до конца эпидемии

28.10.21 / Из-за высоких цен на газ жители Германии стали чаще заказывать “согревательные туры” в Крым

06.01.21 / В США приняли на вооружение ядерную бомбу с пониженным выбросом углекислого газа

22.04.21 / Российских студентов будут штрафовать за грустный внешний вид

02.09.21 / Как японкам удается выглядеть молодо в свои 70 лет: что они умудряются делать с рисовой мукой

04.03.22 / Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

05.11.21 / Копирование жестов: ученые выявили признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании

02.06.22 / МИД заявил о случаях притеснения россиян на Западе

26.12.21 / Стало известно о неудачной попытке Зеленского позвонить Путину

26.12.21 / Мнение: Досадный пустяк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика