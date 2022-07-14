Германия начала отбор газа из подземных хранилищ впервые с апреля на фоне остановки “Северного потока”

Компания Gas Infrastructure Europe (данные GIE) сообщила, что во вторник 12 июля отбор газа из подземных хранилищ в Германии превысил уровень закачки впервые с апреля. Это произошло из-за остановки “Северного потока” на плановое техническое обслуживание и аварии на норвежских месторождениях.

12 июля объем газа из немецких газовых хранилищ достиг 85,5 млн. кубометров. Однако из них было закачано только 72,6 млн. кубометров. Отбор природного газа из немецких хранилищ превысил его ввод впервые с апреля.

Наибольший вклад в эти показатели внес отбор из хранилищ Uniper (снижение на 0,92 процентных пункта (п.п.) в Австрии) (снижение на 1,2). Equinor в Норвегии (снижение на 3,29 процентных пункта п.п.) ).

Uniper ранее сообщила, что может отобрать газ из ПХГ, сократив поставки газа на этой неделе. OMV заявила, что поставки газа в Австрию сократятся на 70%, несмотря на техническое обслуживание “Северного потока”. Компания Equinor также пояснила о технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, которые привели к временной остановке добычи и поставок газа в Европу.

Румыния и Бельгия также были среди тех европейских стран, которые 12 июля прекратили отбор газа. Инцидент на Слейпнере также повлиял на поставки газа на терминал Зебрюгге в Бельгии.