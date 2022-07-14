“Новый роман”: сделано сенсационное заявление о внебрачном ребенке пойманного на измене Агутина

Леонид Агутин познакомился с Анжеликой Варум в 1997-м и через три года женился на ней. Со стороны брак знаменитой пары многим кажется идеальным, однако не все знают, что около 10 лет назад союз артистов мог распасться. В 2011 году музыканта поймали на измене (его сняли за поцелуями с незнакомкой, пока супруга спала в номере). Певица смогла простить мужа.

Но в отношениях Агутина и Варум снова могут возникнуть проблемы, сказала астролог Анна Егорова. Она предупредила, что во второй половине 2022 года в браке артистов появится так называемая турбулентность. Мол, тайное Леонида может стать явным. На отношения на стороне намекает карта рождения Анжелики, якобы этим летом у певицы появится соперница.

Егорова не стала исключать того, что музыкант “закрутит новый роман” или общественность узнает о тайной связи артиста с другой. Но астролог сделала и другое сенсационное заявление в беседе с “Экспресс-газетой”:

“Есть вероятность того, что всплывет внебрачный ребенок Леонида”.

Эксперт предупредила о кардинальных переменах в жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум. Возникшие проблемы удастся решить, а семью – сохранить, если этого будут хотеть оба партнера, отметила астролог. Но, по словам Егоров, терпение певицы может закончиться.