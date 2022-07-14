Мнение: Мелко, Маск!

И все-таки эта НЕПОКУПКА Илоном Маском Твиттера оставляет какое-то неприятное впечатление. С одной стороны – типа да, какое наше собачье дело, это материи личные, коммерческие, захотел – купил, захотел – передумал, хозяин-барин. А с другой – есть в этом привкус какой-то фальши, несерьезности. Особенно несерьезно выглядят оправдания Маска: я бы, дескать, купил, но мне не раскрыли информацию о ботах…

О каких ботах, Маск?? Ты выкатил предложение, ориентируясь на биржевую стоимость акций Твиттера и капитализацию компании, основанную на тех же биржевых котировках. Биржевые оценки, то есть «оценка рынком», по определению включают в себя всё, что рынок «думает» о компании: там и боты, и накрутки, и недовольные юзеры, и бан-политика – всё в одном котле и в одном числе.

Понятно, что 44 миллиарда – сумма, мягко говоря, немалая. А точнее – речь о гигантской сделке. Весь американский «ленд-лиз» Украине, как известно – 45 млрд. долл.! Но именно поэтому внезапный переход Маска в ипостась покупателя подержанного автомобиля «с рук» выглядит донельзя искусственно и фальшиво.

Конечно, ежу понятно, что соцсеть, которая почти не приносит никакой прибыли (причем и не приносила ее примерно никогда с самого момента создания) – это в принципе не про коммерцию. Если Маск думал, как бы ему с выгодой заработать денег, вложившись «во что-нибудь ненужное» – он должен был обращать внимание на Твиттер в последнюю очередь.

Соцсеть с мировым охватом, в которой пишет огромное количество «сильных мира сего» – это прежде всего политический инструмент влияния. Трамп во многом при помощи Твиттера выиграл президентские выборы, Твиттер, забанив действующего президента США, показал свою именно политическую мощь. Все и ожидали, что Маск, покупая Твиттер, тем самым тоже включается в самую что ни на есть Большую Политику.

Ан хрен. Вместо «речей не мальчика, но мужа» мы вдруг слышим какой-то жалкий лепет с рефреном «А чо так дорого??» Причем не ДО того, как стороны «ударили по рукам», а уже ПОСЛЕ. При том, что десятки и сотни миллионов людей во всем мире с весны замерли в предвкушении «реформ Маска» в Твиттере, вовсю строили предположения, какая «самая свободная в мире сеть» у него получится…

Ответ, в общем, прост: Маск банально слился. Купить Твиттер ему НЕ ДАЛИ, а россказни про каких-то «ботов» (без какой-либо конкретизации), про которых ему якобы «не рассказали» – довольно неловкие отмазки.

А всё это – просто лишнее подтверждение, что даже на «самого богатого человека на Земле» можно, оказывается, надавить и заставить отказаться от своих планов – заодно выставив его в весьма нелепом и жалком виде… И никто ничего не заметит.