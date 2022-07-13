 

Мнение: Цену этой зимой мы все за это заплатим

13.07.2022, 22:55, Разное
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Цену этой зимой мы все за это заплатим

Европейский союз, как и вся Европа, заплатит большую цену за антироссийские санкции. Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор. По его словам, континенту предстоит самая суровая зима за последние 60 лет.
«В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России <…> Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца конфликта», — сказал Хунор в эфире телеканала B1 TV.
«Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет. Даже, к сожалению, для всей Европы», — добавил вице-премьер.

https://ura.news/news/1052569751 – цинк

Такова цена поддержки нацистского режима на Украине.
Я далек от мысли, что "Европа замерзнет и приползет". Это уже скорее из области мантр 2015-го года "Украина замерзнет".
США и далее будут толкать своих вассалов на продолжение конфликта с РФ (ведь это выгодно США, которые откровенно топят экономического конкурента), не обращая внимание на цену, которую уже заплатил и еще заплатит европейский обыватель, который делегировал свое будущее таким лидером, которые в уведомительном порядке сообщают ему, что ему предстоит пережить худшую зиму за многие десятилетия ради нацистского режима на Украине.

Источник: Colonel Cassad



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