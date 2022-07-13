 

В Эстонии останки советских солдат «освобождают от служения идеологии»

13.07.2022, 14:00, Разное
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В эстонском городе Раквере начались раскопки на месте братской могилы красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Как передаёт ERR, останки бойцов будут перезахоронены на Раквереском городском кладбище, после чего «павшие освободятся от служения идеологии и получат последнее пристанище».


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13 июля начались раскопки на месте братской могилы красноармейцев, погибших в эстонском Раквере во время Великой Отечественной войны. Как передаёт ERR, останки павших будут перезахоронены на Раквереском городском кладбище.

«Последнее пристанище умерших должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в Комиссию по воинским захоронениям. Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобождён от идеологического памятника в городском пространстве», — заявил вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап.

Городская управа Раквере обратилась в действующую при Министерстве обороны Комиссию по воинским захоронениям с предложением перезахоронить находящееся в неположенном месте воинское захоронение, а также переместить памятник, обозначающий могилу. Комиссия по воинским захоронениям сочла перезахоронение целесообразным, и министр обороны поручил организовать его Военному музею, располагающему необходимыми навыками.

«Перезахоронение погибших во время войны на кладбище обычно, это делалось в Эстонии и раньше. За последние несколько десятилетий были перезахоронены тысячи останков участников Второй мировой войны — как из немецкой, так и из советской армии», — рассказал директор Военного музея Хеллар Лилль.

Как отмечает портал, в ходе раскопок выяснится, сколько людей захоронено в братской могиле Раквере и похоронен ли там вообще кто-то. Нынешняя практика показывает, что официальное количество и имена захороненных могут не совпадать. С перезахоронением «павшие освобождаются от служения идеологии и получают на кладбище последнее пристанище».



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