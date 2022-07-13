Главное – выбрать подходящий угол наклона: многослойный удлиненный боб с косой челкой подойдет каждой женщине

Стрижка боб долгое время является модным фаворитом, поскольку ее предпочитают многие представительницы прекрасного пола. Существует множество разновидностей каре, однако многослойный удлиненный боб с косой челкой является одной из самых удачных.

Концепция

Речь идет о классическом каре с косой асимметричной челкой, которая по праву является украшением прически. Стоит сказать, что в нынешнем и предположительно следующих сезонах челка будет оставаться в тренде, поэтому не стоит игнорировать этот элемент прически, который в данной модели является основным. Вы можете сделать прямой срез или остановить свой выбор на удлинении к лицу основной части волос. А вот угол челки нужно корректировать под форму лица. Ее угол наклона может быть острым или максимально легким.

Кому подойдет

Челка может полностью изменить форму вашего лица. И этой особенностью надо воспользоваться. Например, удлиненный боб с косой челкой является идеальной прической для обладательниц круглого лица, если угол наклона максимально острый. Так форма становится более овальной, что приближает ее к идеалу. В то же время удлиненное лицо будет замечательно смотреться со слегка косой челкой.

На длинных лицах обычно присутствуют сравнительно большие лбы, которые необходимо максимально закрыть. Диагональная челка – это стратегический маневр, который, во-первых, почти полностью покрывает лоб, а во-вторых, почти горизонтальная линия визуально расширяет лицо, чего и требовалось добиться.

Преимущества

В этой прическе есть множество преимуществ. Как уже было сказано, она модная, стильная, красивая и женственная. Кроме того, она максимально корректирует форму лица и доводит ее до идеальной. Плюсом также является многослойность, которая помогает визуально увеличить объем (этому способствует и оригинальная техника стрижки).

Стрижка держит форму и даже без укладки выглядит просто потрясающе. Поскольку речь идет об удлиненном бобе, волосы можно легко собрать в пучок или хвостик, моментально превратив боб в иную прическу. Иногда это очень полезно сделать, если приходится сосредоточиваться на работе, а передние пряди при этом мешают.

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Как укладывать

Стоит сразу предупредить о том, что челка укладывается в последнюю очередь. Сначала вы моете голову, слегка вытираете (точнее сказать, промокаете) остатки воды полотенцем и сушите феном. Начинайте работу с боковой зоны. Затем переходите на затылочную, снова на боковую противоположную и челку. Предварительно нанесите на все волосы или конкретно на челку термозащитное средство или стайлинговое средство для лучшей фиксации.

Сушите челку феном при помощи щетки-брашинга (слегка оттягивая волосы и заворачивая их вниз или вверх). Можете также использовать плойку или утюжок. Все зависит от того, какая форма челки вам нравится. Она может быть прямой или слегка вьющейся, объемной (этого можно добиться при помощи брашинга) или тонкой.

Как ухаживать

Уход очень простой, нужно всего лишь держать волосы в чистоте и не всегда высушивать при помощи термоприборов (практикуйте естественное высушивание). И не мойте голову слишком часто, при необходимости можно использовать сухой шампунь.