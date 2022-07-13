 

Контрабандное оружие с Украины может стать проблемой Европы на десятилетие

13.07.2022, 12:40, Разное
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Украинский кризис резко повышает риск контрабанды оружия, пишет Das Erste. По словам исполнительного директора агентства Frontex Ларса Гердеса, конфликт на Украине дал контрабандистским сетям почти неограниченный доступ к оружию. Гердес отметил, что эта проблема может растянуться на десятилетие.


AP

Первая встреча министров внутренних дел ЕС с момента начала председательства Чехии в Совете ЕС была посвящена преимущественно вопросам, связанным с украинским кризисом, пишет Das Erste. Однако на этот раз основной темой стали не беженцы, а трансграничная преступность.

На самом верху потенциального списка угроз — торговля людьми, а также торговля оружием, пишет издание. «Я думаю, что это очень реальная угроза. Именно поэтому мы сейчас присутствуем на границе Украины с Молдавией. Мы полагаем, что контрабандное оружие в основном будет приходить туда. Мы готовы остановить этот поток», — приводит издание слова генерального директора Frontex Айи Калнаи.

По словам исполнительного директора Frontex Ларса Гердеса, агентству уже давно известны контрабандистские сети, которые теперь из-за украинского кризиса получили почти неограниченный доступ к торговле оружием. Гердес отметил, что значительная часть такого оружия попадает в руки преступников. По мнению Гердеса, оружие с Украины станет темой на ближайшие десятилетия: оно может быть использовано организованной преступностью или даже террористами.

На встрече также говорилось о том, что Европа должна готовиться к новым беженцам с Украины, пишет Das Erste. В плане приёма беженцев некоторые страны уже находятся на грани своих возможностей, отмечает издание.



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