 

Парижские пляжи стали альтернативой отдыху на курортах

13.07.2022, 12:40, Разное
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В столице Франции открылся пляжный сезон, и многие парижане считают отдых на Сене хорошей альтернативой поездкам на курорты. Как передаёт NTD, в этом году любителей поплавать в Париже ждут шесть бассейнов. Рядом есть шезлонги и зонты. Также огорожена зона для катания на лодках.

Пляжный сезон открылся в столице Франции. Этому проекту уже 20 лет. И многие парижане считают пляжи на Сене хорошей альтернативой отдыху на курортах.

В этом году в Париже любителей поплавать ждут шесть бассейнов. Рядом есть шезлонги и зонты. Также огорожена зона для катания на лодках.

ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Это отличный вариант для тех, кто не может уехать на курорт. Можно остаться в Париже, где есть вода, бассейны, игровые площадки для детей, развлечения, бары и рестораны.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Это здорово для тех, кто не может уехать из Парижа летом. Можно покататься на каяках, погреться на солнце. Это прекрасно.

Под пляжи выделены три основные зоны. Два пляжа тянутся вдоль Сены. Третий расположен на берегу искусственного озера на северо-востоке столицы.

ТУРИСТ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ: Думаю, Париж дарит много впечатлений. И отдыхать в солнечный день на пляже очень приятно.

На пляжах предусмотрено много развлечений. Можно поплавать на катамаране, байдарке или яхте. На берегу есть спортивные площадки, кафе и передвижные библиотеки. По вечерам проходят концерты и другие мероприятия.

Обычно пляжный сезон в Париже длится месяц. Только в 2017 году погода позволила насладиться летней жарой до сентября.

Дата выхода в эфир 12 июля 2022 года.



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