Как совместить комфорт и стиль, когда вам за пятьдесят: основы составления элегантных образов на лето

С возрастом стилисты рекомендуют делать ставку на элегантность и женственность, однако бывает тяжело следовать этому совету. Вместо каблуков так и хочется надеть кроссовки, а вместо тесного платья — джинсы. Разбираемся, как совместить комфорт и стиль, создав гармоничные образы, если вам за 50.

Выбирайте светлые оттенки

С возрастом женская фигура меняется. Некоторые женщины начинают комплексовать по поводу лишнего веса, жирка на бедрах, выпирающего животика и т. д. В связи с этим у них появляется желание надевать темные наряды, которые помогают выглядеть стройнее. Плюс гардероб пополняется мешковатой одеждой, скрывающей фигуру. Вот так и формируется «бабушкин» стиль, который только прибавляет лет.

Ни в коем случае не отказывайтесь от светлой одежды.

Она освежает любой образ и помогает выглядеть моложе. Отдавайте предпочтение вещам светлых оттенков. Вы также можете включать в образ одно-два изделия яркого цвета. В светлой одежде вы всегда будете выглядеть стильно и элегантно, а в темной — мрачной и старомодно.

Добавьте аксессуары

Любой пресный образ можно преобразить с помощью аксессуаров. Например, поверх платья наденьте поясной ремень, чтобы выглядеть стройнее и подчеркнуть талию. Подберите оригинальную обувь, например яркую, с помпонами. Или включите в образ сумку с бахромой.

Вы также можете вместо классических очков с темными стеклами использовать аксессуар с цветными линзами и с оправой необычной формы (такие сейчас в моде).

Не отказывайтесь от модных трендов

Ошибочно полагать, что с возрастом нужно отказываться от модных трендов и молодежной одежды. Например, вы вполне органично можете смотреться в модных нынче джинсах-бойфрендах или джинсах mom. Единственный нюанс: не составляйте полностью молодежный образ. Например, ошибкой будет сочетать джинсы mom с кроп-топом — образ получится нелепым и неуместным. А если вместо кроп-топа вы наденете элегантную блузу или футболку, тогда получите весьма стильный образ.

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Не перебарщивайте с принтами

Избегайте кричащих узоров и переизбытка принтов в наряде. Не забывайте о том, что нужно соблюдать умеренность, дабы не перегрузить образ и не сделать его безвкусным. Сочетайте нейтральную однотонную вещь с изделием с принтом. Например, юбку в цветочек с белой футболкой.

Допускается и совмещение двух принтов, но только неброских. Например, футболки в тонкую полоску и юбки в мелкий горошек или в цветочек.

Натуральные материалы и посадка по фигуре

Эти два критерия необходимо соблюдать с возрастом для составления эффектных луков. Вместо синтетики покупайте только изделия из натуральных тканей. Убедитесь в том, что вещь сидит строго по фигуре, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства.

Богемный стиль

С возрастом не отказывайтесь от кружева, воланов и оборок. Это те детали, которые помогают создать богемный женственный образ.

Отдавайте предпочтение платьям свободного кроя, если у них есть подобный декор. Дополните образ стильными аксессуарами, например широкополой шляпой, солнцезащитными очками.

Для торжественного случая выбирайте либо однотонное платье, либо платье с цветочным или этнопринтом, не облегающее фигуру.