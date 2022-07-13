 

Baby braids: 6 способов носить детские косички обладательницам длинных и средних волос

13.07.2022, 12:35, Разное
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В последнее время косички находятся в тренде. Их используют не только маленькие девочки, но и взрослые представительницы прекрасного пола. Все потому, что косы являются одними из самых стильных и привлекательных элементов прически. Рассмотрим шесть способов создать креативную и оригинальную укладку из косичек.

Классические косы

Это самый простой и легкий способ оформить прическу. Достаточно разделить волосы вертикальным пробором на две части на затылочной зоне, после чего каждую из частей снова разделить на три пряди. Правую прядь накладывайте на среднюю, а левую перемещайте в сторону правой. Так чередуйте плетение до косички нужной вам блины. Кончики волос рекомендуется закрепить резинкой или декоративной заколкой. Оригинально смотрятся две косички на распущенных волосах. Вам не нужно собирать в косы все волосы, достаточно пустить две косы по верхнему слою, чтобы прическа выглядела неординарно и стильно.

Косички с пучком

В нынешнем сезоне трендовыми являются так называемые усики (тонкие пряди у лица с обеих сторон вместо челки). Именно из этих “усиков” можно сплести тоненькие косички и совместить их с верхним пучком. Отделите две пряди у лица, а остальные волосы соберите в хвост (в качестве упрощения можно зафиксировать его резинкой). Поверните хвост несколько раз вокруг своей оси, чтобы образовался жгут, а затем еще несколько раз вокруг основания.

Закрепите кончики невидимками, а сам пучок можно зафиксировать шпильками. “Усики” сплетите в косички классическим способом.

Романтически косы на длинные волосы

Очень красивая женственная прическа, которая подойдет для романтического свидания. Отделите прядь у лица с одной стороны и сплетите ее в нетугую косичку. Затем с той же стороны отделите вторую прядь и повторите процесс. Аналогичным способом обработайте вторую сторону. Фиксировать кончики не стоит, пусть косички ниспадают, это будет выглядеть очень мило и максимально естественно (при необходимости косы можно поправлять в процессе носки).

Мини-косички

Поскольку “усики” нынче в тренде и все разновидности оформления прядей у лица тоже, можете сделать себе очень милую и кокетливую прическу. Речь идет о мини-косичках, которые также сплетены с передних прядей. Отделите часть волос от пробора с одной стороны и соберите ее в хвостик (зафиксируйте резинкой). Затем заплетите в классическую косу и закрепите кончики также резинкой. Со второй стороны сделайте то же самое.

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“Пузырьковые” косы

Это также очень симпатичная детская прическа, активно используемая взрослыми девушками, поскольку она смотрится очень привлекательно. Отделите прядь волос с одной стороны (от центра лба возле прямого вертикального пробора), прочешите, соберите в хвостик и закрепите резинкой. Чуть ниже сделайте еще один хвостик и также фиксируйте резинкой. Продолжайте отделять “пузырьки” до окончания длины, следя за тем, чтобы расстояние между резинками оставалось одинаковым. Проделайте то же самое со второй прядью, также отделенной от пробора с другой стороны.

Пучок из африканских косичек

Если вы являетесь поклонницей африканских косичек, у вас будет возможность сделать из них очень красивую экстравагантную прическу. Оставьте одну или две косички у лица, а остальные косы соберите в хвост и сделайте из него пучок (можно остановиться на петле). Эффектная прическа готова.



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