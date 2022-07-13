 

Бжания заявил, что Абхазия может быть параллельно использована для импорта товаров в Россию

13.07.2022, 12:25, Разное
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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика может быть использована для импорта в Российскую Федерацию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. Как пишет “Интерфакс”, глава государства сделал это заявление во время совещания в правительстве Башкирии 13 июля.
Он считает, что эту тему необходимо обсуждать.

У нас есть доступ к двум портам, и у нас есть доступ к другим государствам”. Политик заявил, что это одно из возможных направлений.

В настоящее время делегация из Абхазии во главе с президентом Бжания находится с рабочей поездкой в Уфе.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли расширило список товаров, которые можно ввозить параллельно с брендами Lego, BMW и Siemens.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, заявил, что российским компаниям могут разрешить параллельный импорт автомобилей вне зависимости от того, приняли ли решение производители транспортных средств.



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