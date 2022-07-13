Берлин планирует отключить освещение Бранденбургских ворот в целях экономии средств

Франциска Гиффай, правящий мэр Берлина, предложила затемнять после полуночи такие важные общественные объекты, как Бранденбургские ворота или здание Сената в Берлине. Об этом пишет агентство DPA.

Она заявила: “В наших условиях стоит рассмотреть все варианты экономии энергии”.

Гиффай сказал, что Берлин не должен погружаться во тьму, принимая такие меры. Мэр заявила, что должен быть баланс между требованиями безопасности и безболезненными способами экономии энергии.

Как и другие западные страны, Германия столкнулась с ростом цен на топливо и увеличением инфляции из-за санкций против Москвы и ее политики отказа от топлива. Рост цен на топливо, особенно на газ, привел к тому, что промышленность Германии потеряла свои конкурентные преимущества. Это также повлияло на другие части экономики Германии, которая является крупнейшей в Европейском Союзе.