Компания HONDA представила кроссовер HONDA CR-V нового поколения 12 июля 2022 года

Обновленный кроссовер Honda CR-V стал более современным и стильным по внешнему виду.

Кроме того, транспортное средство впервые оснащается гибридной коробкой передач. Кроссовер имеет удлиненный кузов, который позволит комфортнее разместиться пассажирам. Распознать модернизированный Honda CR-V можно по боковым зеркалам, которые смещены ближе к задним дверям. Новый паркетнирк Honda CR-V имеет светодиодную головную оптику и улучшенную радиаторную решетку.

В продажу одновременно выпустят комплектации EX, EX-L, Sport и Sport Touring. Приобрести новый кроссовер станет возможным летом, однако гибридные модификации поступят в свободную продажу до конца 2022 года. Цена паркетника пока умалчивается разработчиками.