 

Всемирный конгресс LGBTQ+ запретил россиянам участвовать в гей-парадах сроком на 50 лет

13.07.2022, 11:32, Разное
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Участники прошедшего в Нью-Йорке Всемирного конгресса LGBTQ+ единогласным голосованием приняли резолюцию, осуждающую проведение спецоперации российских войск на Украине.

В знак солидарности с украинской властью россиянам запрещено участвовать в гей-парадах и других мероприятиях LGBTQ+-гордости до 2072 года.

Война в УкраинеЗапрет касается не только граждан РФ, но и иных лиц, ассоциирующих себя с Россией, говорящих на русском языке или родившихся в этой стране. Следить за исполнением решения конгресса будут добровольческие LGBTQ+-патрули, которые получат право проверять документы участников подобных мероприятий, а также в случае наличия сомнений задерживать подозреваемых в нарушении расовых законов сроком до трех дней для проверки личности и выяснения биографии человека.

Не обошлось и без курьёзов: сразу после подписания резолюции конгресса охрана бизнес-центра, где он проходил, выставила за дверь уроженцев Чечни Асланбека Евкуреева и Магомета Джанхакирова, поскольку, согласно новым правилам, они не имели права продолжать участвовать в мероприятии.

– Мы должны показать русским: вы лишены всех благ нашей цивилизации. Если вы хотели в радужных стрингах пройти по улицам Мадрида, Берлина, Лондона или Иерусалима – забудьте. Забудьте об этом навсегда. Платите и кайтесь, и тогда, может быть, это смогут сделать ваши внуки. А если какие-то магриналы и экстремисты попытаются организовать гей-прайд в Москве, Екатеринбурге или Новосибирске, мы введём против них международные санкции и навсегда закроем въезд в цивилизованные страны. Россия должна заплатить цену своей агрессии. Слава Украине! – заявил член президиума Всемирного конгресса LGBTQ+ Стенли Ротшильд-Клинтон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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