Между Россией и Южной Кореей будет возобновлено паромное сообщение

По данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил российским пассажирам прибыть в Донхэ после переправы из Владивостока на пароме Eastern Dream.

KITA заявила, что 8 июля центр направил официальное уведомление на карантинную станцию Донхэ о “введении временных карантинных правил”, что позволит принять пассажиров из РФ уже 18 июля.

Eastern Dream отправляется из Донхэ по пятницам и возвращается в порт по средам, что составляет один день пути.

Южная Корея открыла свои границы для россиян в туристических целях. Вы можете находиться в стране до 60 дней подряд без необходимости получения визы.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, как в России, так и во Владивостоке, паромное сообщение Владивосток-Донхэ приостановлено с февраля 2020 года. Предпринимались попытки возобновить паромное сообщение после снятия антикоронавирусных ограничений и возвращения безвизового режима для россиян. По данным ассоциации, самым большим препятствием было “отсутствие согласованных карантинных процедур и правил в иммиграционном порту Донхэ”.