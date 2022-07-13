 

Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордное количество нефтепродуктов

13.07.2022, 11:00, Разное
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Несмотря на постепенный отказ Европейского союза от российских энергоресурсов, на Ближний Восток отправляется рекордное количество мазута и дизельного топлива. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
По данным компании Vortexa, в июне объем поставок составил 155 000 баррелей в день (б/с), по сравнению с менее чем 30 000 до начала спецоперации. Это самый высокий уровень, по крайней мере, с 2016 года. Эксперты прогнозируют, что российский импорт на Ближний Восток вскоре превысит рекордный показатель прошлого месяца – более 220 000 баррелей в день.

На крупнейший нефтяной терминал ОАЭ, Фуджейра, приходится более трети всех поставок в ОАЭ. Джонатан Лейч, аналитик Mason & Company, считает, что, скорее всего, поставки дизельного топлива в регион из РФ увеличатся к концу этого года.

Мазут составляет значительную часть ближневосточного импорта в Россию. Это остаточный продукт нефтепереработки, который часто используется для производства электроэнергии. По данным Vortexa, РФ поставляет бензин, реактивное топливо (авиакеросин), дизельное топливо и многие другие нефтепродукты.



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