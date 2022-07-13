Из-за плохой погоды более 43 000 туристов застряли на острове Фукуок

Из-за продолжающейся плохой погоды более 43000 туристов, включая 2,1 000 иностранцев, застряли на острове Фукуок. Об этом в среду рассказал Департамент туризма южной провинции Киен Гианг.

Местные власти сообщили, что юго-западное побережье страны с воскресенья страдает от проливных дождей, сильных ветров и волнений моря под влиянием зоны низкого давления. Из-за этого паромное сообщение с материком было приостановлено до улучшения погодных условий. Буй Куок Таиланд, директор департамента туризма провинции Киен Гианг, сообщил, что 43 300 туристов, включая 2 154 иностранцев, в настоящее время не могут покинуть остров. Провинциальные власти попросили отели и туристические агентства оказать всяческую помощь туристам.

Фукуок, самый известный международный курорт Вьетнама, пользуется большой популярностью. Более полумиллиона туристов, включая 200 000 россиян, посетили Фукуок до начала пандемии 2019 года. Иностранным гостям будет удобно, что в 2018 году на Фукуок предоставлен льготный въезд. Это позволяет им находиться на острове до 30 дней подряд без необходимости получения визы. На остальной территории Вьетнама безвизовое пребывание разрешено только в течение 15 дней.