 

HONDA представит спортивный HONDA CIVIC TYPE R нового поколения 20 июля

13.07.2022, 10:58, Разное
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Известная японская марка Honda готовится к выходу новой модификации модели Honda Civic Type R.

Презентация «заряженной» модели хетчбэка запланирована на 20 июля. На данный момент можно ознакомиться с тизерным изображением, на котором детально предложен внешний вид автомобиля. Новый Civic Type R появится в продаже исключительно с передним приводом. Эксперты прогнозируют существенный прирост мощности для модели.

Распознать «заряженный» хетчбэк не составит труда по ярким оттенкам кузова. Кроме того, позже производитель намерен выпустить электрическую модификацию автомобиля, однако его характеристики пока остаются неизвестными до выхода на рынок.



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