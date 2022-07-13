Второй фестиваль «Джаз на родном языке»

С 4 по 6 августа в Рыбинске в рамках празднования Дня города состоится второй фестиваль «Джаз на родном языке».

В этом году программа мероприятия включает авторскую джазовую песню, этнофьюжн, джазовые версии советских песен. А также организаторы устроят джазовый перформанс на стихи Владимира Маяковского.

Идея создания проекта «Джаз на родном языке» принадлежит известному музыканту Стасу Майнугину. Мысль объединить музыкантов, использующих традиции джазового исполнительства и русский язык, родилась у артиста несколько лет назад.

— Поскольку в этом направлении работают в настоящее время многие музыканты, была поставлена задача — объединить их вместе. Для этого при поддержке администрации и главы Рыбинска в 2021 году был проведен первый международный фестиваль «Джаз на родном языке», были созданы соответствующие ресурсы в социальных сетях. Фестиваль на открытом воздухе получил отличные отзывы, как у горожан, так и гостей региона, — рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.

Фестиваль «Джаз на родном языке» откроется 4 августа. В этот день перед зрителями выступят Виктор Колесов гитара, вокал (Вологда) и Dimetric band (Рыбинск). «Круглый бенд» Алексея Круглова (Москва) с перфомансом «Люблю» на стихи Владимира Маяковского.

5 августа рыбинцев ждёт знакомство с творчеством Александры Штерн и квартетом Вадима Майнугина (Ярославль). А также с Екатериной Черноусовой. Завершит концертную программу пятницы рыбинский джаз-оркестр имени Аркадия Шацкого под управлением Олега Громова.

6 августа в программе выступления ансамбля Стаса Майнугина (Ярославль) и Пётра Востокова, труба (Москва). Пётр Востоков — руководитель Большого джазового оркестра. В этом году коллектив осуществлял музыкальное оформление телешоу «Большой джаз» на канале Культура. Также в программе выступление группы «Приморский парк» (Севастополь), Людмилы Сваровской и квинтета Алексея Подымкина (Москва).

Зрителей ждут на концертную программу с 18:00 до 21:00 4, 5, и 6 августа. Место проведения балюстрада в Волжском парке.

В программе могут произойти изменения, следите за информацией, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.