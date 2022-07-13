 

Харрис: США будут защищать суверенитет стран Тихого океана и поддерживать порядок в этом регионе

13.07.2022, 8:10, Разное
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Америка будет способствовать укреплению международной организации, основанной на правилах, и уважать суверенитет тихоокеанских государств. Вице-президент США Камала Харрис сделала это заявление в среду на Форуме тихоокеанских островов (PIF), который проходил в Суве.
В видеообращении вице-президент заявила, что страны региона должны проводить свою собственную политику “без агрессии и принуждения”. Мы должны стоять вместе в мире, где <…> недобросовестные стороны пытаются подорвать систему, основанную на правилах. Важно помнить, что отношения США и стран Тихоокеанского региона строятся на фундаменте права, институтов, общих целей и стабильности во всем мире”, – подчеркнул Харрис.

Харрис также отметила, что США намерены расширять партнерские отношения и признает, что “островные государства Тихого океана не получают столько дипломатического внимания или поддержки со стороны Соединенных Штатов”. “Мы меняем эту ситуацию, – сказала Харрис. – Мы стремимся к укреплению нашего партнерства”.

Харрис ранее сообщал, что Вашингтон планирует открыть посольства Республики Кирибати, а также Королевства Тонга. В настоящее время за взаимодействие с Кирибати отвечают дипломаты, находящиеся в посольстве США на Фиджи. В ближайшее время ожидается возвращение американских добровольцев Корпуса мира на Фиджи (Тонга), Вануату и Самоа.



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