Боб с мягкими линиями — хит сезона среди коротких стрижек: кому подходит

Стрижка боб является одной из самых трендовых, поскольку ее популярность не падает на протяжении долгих десятилетий. И это заслуженно, поскольку она подходит практически всем представительницам прекрасного пола (иногда ее предпочитают носить мужчины). Главное в том, чтобы выбрать правильную модель, как это сделать, вы сможете узнать из этой статьи.

Мягкий изогнутый боб

Казалось бы, прическа боб достигла своего апогея, однако появляются все новые и новые модели, которые имеют право называться первыми и лучшими. Например, боб с мягкими линиями, который отличается стильностью, оригинальностью и практичностью. Его концепция заключается в классической длине до подбородка, когда волосы мягко обрамляют лицо и идеально подчеркивают скулы. Для придания роскошного и элегантного вида волосы на затылке немного удлиняются по направлению к подбородку. Из-за слегка асимметричного среза кончики слегка загибаются внутрь, что добавляет локонам дополнительной густоты и объема.

Кому подойдет

Хорошая новость заключается в том, что такая модель каре подходит практически всем. Не имеют значения форма лица и структура волос, поскольку в любом варианте прическа будет смотреться просто восхитительно. Квадратное и круглое лицо она сделает более удлиненным, слишком утонченное округлит, сердцевидное приблизит к идеальному овалу. Тонкие волосы визуально сделает гуще и объемнее, а слишком густые можно проредить и создать облегченную форму.

Укладка

Нет ничего проще, чем самостоятельно и очень быстро сделать себе красивую прическу. Помойте голову и высушите волосы феном. Используйте круглую щетку брашинг, при помощи которой вытягивайте пряди и на кончиках немного завивайте их вовнутрь. А если предпочитаете сушить волосы естественным способом, после просушивания распрямите каждую прядь утюжкой, а кончики завейте плойкой (или так аккуратно это сделайте утюжком). Перед укладкой можете нанести немного стайлингового средства, чтобы прическа сохраняла форму и смотрелась более привлекательно.

Если хотите придать волосам дополнительного объема, при просушивании отделяйте горизонтальными проборами. Чем больше будет проборов, тем более пышной станет ваша прическа. Если хотите еще больше усилить эффект, сделайте прикорневой начес на макушке и сверху на боковых зонах.

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Пробор

Классический боб с мягкими изогнутыми линиями и удлинением к лицу предусматривает ровный прямой пробор посередине. Эта модель подойдет круглолицым девушкам и дамам с квадратной или сердцевидной формой лица. Чрезмерно удлиненное лицо не стоит подчеркивать прямым пробором, поскольку все вертикальные линии будут его еще больше вытягивать.

Можно также отдать предпочтение боковому пробору. Этот вариант подходит всем без исключения, поэтому в можете его использовать в любом варианте (относительно смещенный пробор в одну сторону или глубоко находящийся на одной из боковых зон).

Прямой срез

Не стоит думать, что боб с мягкими линиями – это исключительно каре с удлинением к лицу. Можно использовать модель с прямым срезом, которая смотрится не менее элегантно и привлекательно. Отличным выбором будет оставить прическу без челки или все-таки добавить этот элемент (сегодня челка снова в тренде, поэтому можете поэкспериментировать).

Она может быть прямой, короткой, средней или достаточно длинной (до линии глаз), а также асимметричной, которая отлично корректирует форму лица, помогая обрести идеальную овальную форму.

Вместо заключения

Вы можете смело выбирать прическу боб, поскольку у нее есть все шансы остаться на вершине моды еще многие десятилетия. Ее универсальность позволяет одновременно быть повседневной, деловой и нарядной. А также использоваться представительницами прекрасного пола всех возрастов.