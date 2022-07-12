«Нас Китай спас, и вас спасёт» – Ким Чен Ын успокоил россиян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын записал видеообращение, в котором успокоил ту часть россиян, которая нервничает из-за разрыва экономических и политических связей с Западом.

Он объяснил, что с Россией ничего не случится – её спасёт Китай так же, как спас однажды Корею.

– С момента распада Советского Союза не прошло и десяти лет небольших продовольственных трудностей, как на помощь пришли наши китайские партнёры, – считает Ким.

Благодаря этому северная часть нашей страны по-настоящему процветает, развивается сельское хозяйство. Недавно мы всей страной праздновали изготовление юбилейной, 20-тысячной партии жестяных тяпок на 24-м заводе по выпуску жестяных тяпок имени Неугасающего Солнца. И у вас всё хорошо будет.

Лидер Северной Кореи также призвал россиян в будущем присоединиться к КНДР в спецоперации по освобождению южной части Корейского полуострова от западных империалистов.

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