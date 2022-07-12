Мнение: “Чем дальше пройдем на запад, тем лучше”

Интервью для ИА "АСД" на тему некоторых аспектов СВО на Украине

– Насколько уменьшился потенциал ВСУ к контрнаступлению по сравнению с планами на июль и август, которые озвучивались в апреле и начале мая?

– Очевидно, что этот процесс с двусторонним движением. ВСУ пытаются формировать резервы для наступательных операций, а ВС РФ наносят как удары по этим резервам, так и вынуждают Генштаб ВСУ перебрасывать резервы для укрепления фронта и компенсации потерь.

Тем не менее намерения противника очевидны, и до конца лета он наверняка попробует организовать локальную наступательную операцию.

Наиболее вероятные направления — Криворожско-Никопольское (с целью срезать плацдарм ВС РФ на правом берегу Днепра и выйти к Херсону) и Запорожское (участок Васильевка—Орехов—Гуляйполе) силами нескольких батальонно-тактических групп, которые будут поддержаны существенной артиллерийской группировкой и оставшимися самолетами.

– ВСУ стали точечно работать по военным складам. Есть мнение, что Русскую Армию может накрыть снарядный голод. Так ли это?

– С учетом того, что основные калибры — это 122-152мм плюс ракеты для РСЗО «Град», уничтожение нескольких складов с точки зрения общих объемов запасов не слишком принципиально. Принципиально то, что уничтожение прифронтовых складов затрудняет развитие наступательных операций, так как артиллеристам надо банально ждать, когда вместе уничтоженных вагонов боеприпасов им доставят новые, а в это время интенсивность работы артиллерии и РСЗО на некоторых участках может снижаться.

Пока что это имеет скорее тактический эффект, но в перспективе системность таких ударов по складам боеприпасов и ГСМ может иметь и оперативные последствия на некоторых направлениях.

– Почему не ударили по Змеиному прямо в момент высадки, не дав даже сфотографироваться с флагом? Нет возможностей? Или проглядели?

– По официальным данным, удар наносился уже после фотосессии. Точно так же, как группа, установившая украденный в харьковском ТЦ пограничный столб, была обстреляна уже после фотосессии и понесла потери.

С военной точки зрения это мало принципиальные моменты, так как в текущих реалиях полноценно контролировать о. Змеиный не могут обе стороны. ВС РФ также могут для фотографий доставить туда свой флаг, снять его и уехать с риском получить прилет боеприпаса с БПЛА.

– Удастся ли выбить ВСУ из Славянска по "лисичанскому" сценарию или нас ждёт "второй Мариуполь" и полное разрушение города?

– Перспективным представляется полуохват Славянска с занятием прилегающих высот, начиная с того же Карачуна.

В конечном итоге, сам Славянск для обороны менее пригоден, нежели Северодонецк или Мариуполь. Как представляется основную ставку ВСУ будут делать на оборону района Краматорска, а Славянск при угрозе окружения они вполне могут сдать, как сдали большую часть Рубежного и Северодонецка. Сам город в любом случае безусловно сильно пострадает в ходе боев, так что гражданским лицам лучше заранее покинуть Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Артемовск и Соледар. Эти н.п. являются безусловными целями 2-го этапа СВО, и их так или иначе будут освобождать, невзирая на сопротивление противника.

– Насколько вероятно, что после окончательного освобождения ДНР и Запорожья СВО будет приостановлена в угоду политическим играм?

– Как представляется, войну не дадут остановить США, и она продолжится и после освобождения оккупированных территорий ДНР.

Военно-политическое руководство РФ, скорее всего, после завершения 2-го этапа еще раз прозондирует возможность переговоров с еще более худшими условиями для Украины и в случае вполне ожидаемого отказа приступит к 3-му этапу СВО.

Возможно, политические перемены США осенью этого года могут изменит этот вектор развития событий. Но пока что не заметно предпосылок для окончания войны после завершения операций на Донбассе.

– Киев, Запад анонсируют удары по крымскому мосту. Насколько реальны угрозы? Что предпримет Россия и не станут ли эти меры запоздалыми с учетом попыток противника перехватить инициативу?

– В случае получения новых дальнобойных ракет такой удар вполне вероятен со стороны Запорожья. Разумеется, такой удар будет осуществляться с ведома и одобрения НАТО со всей возможной помощью с целеуказанием.

Вероятность попытки такого удара в ближайшие месяцы следует рассматривать как достаточно высокую.

Отсутствие внятных реакций на такое нападение, если оно произойдет, в практическом отношении, скорее всего, приведет к дальнейшим ударам в глубину территории РФ. Информационная подготовка к возможности такого развития событий уже ведется мейнстримовыми западными медиа.

ВС РФ резонно принимают мероприятия по усилению защиты подобных объектов.

– Судя по всему, нам предстоит долгая война. Расчет противника на истощение РФ. А в чем наши резервы, учитывая дефицит людских ресурсов?

– У РФ нет дефицита с людским ресурсом, как таковым. Численная диспропорция образуется из ограничений формата СВО и решения не проводить мобилизацию.

Мобилизационный потенциал РФ существенно выше, чем у Украины. В этом заключается огромный резерв России, который еще даже и близко не использовался, так как на текущем этапе ставка сделана на контрактную армию, различные добровольческие формирования и ЧВК.

На длинной дистанции при задействовании мобпотенциала России Украина в любом случае проиграет, особенно при наращивании темпов и объемов перемалывания живой силы противника.

– Выступая перед лидерами фракций Госдумы РФ, Владимир Путин дал понять, что Россия по-настоящему войну еще не начинала. Что у нас в запасе с военной точки зрения?

– Помимо огромного мобилизационного ресурса, РФ также может длительное время задействовать огромные запасы обычных видов вооружений и боеприпасов в рамках процесса перемалывания ВСУ.

В отличие от Украины, РФ имеет все возможности производить необходимое оружие внутри страны, в то время как большая часть украинской военной индустрии уже разрушена. По большей части Украина зависит от иностранных поставок, которые даже сейчас не могут компенсировать всех понесенных потерь.

Само собой, всё это не отменяет применения новейших типов неядерных вооружений в рамках способностей ВПК наращивать их производство.

– Если утверждение о новом переделе мира в связи с боевыми действиями на Украине верны, то к каким конфигурациям на пространстве Евразии и у своих границ должна быть готова Россия? И где пройдут ее границы?

– Новые границы РФ на Украине пройдут там, где остановятся наши Вооруженные силы. Чем дальше они продвинутся на Запад, тем лучше.

Важно понимать, что итоговая линия соприкосновения к финалу войны станет частью Нового Железного Занавеса, который законсервируется, скорее всего, на десятилетия. Поэтому, не достигнув желаемых целей военными средствами, заключать мир в негодной конфигурации будущей государственной границы нецелесообразно.

В конечном итоге, сейчас очень многое зависит именно от нашей армии, которая решает задачи исторического характера и напрямую влияет на то, какой будет судьба России в 20-30- х гг. XXI века.

– Спасибо за беседу.

https://asd.news/articles/voyna/boris-rozhin-chem-dalshe-proydem-na-zapad-tem-luchshe/ – цинк

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