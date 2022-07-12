 

Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену

12.07.2022, 11:28, Разное
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Когда начался 61-й сезон КВН, несменного ведущего Алекандра Маслякова зрители не увидели. Вместо него первые игры провели Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и Валдис Пельш. Невольно возник вопрос: неужели артиста вычеркнули из Клуба Веселых и Находчивых?

Конечно же, нет, ведь он является не просто ведущим, а руководителем
телепередачи. Однако зимой 80-летний Масляков заразился коронавирусом и самоизолировался.
Он болел и поэтому первые игры нового сезона КВН он пропустил. Во время третьей
игры 1/8 финала мэтр вернулся на сцену.

Но недолго поклонники радовались. На “Встрече выпускников КВН-2022” в Екатеринбурге
Александра Васильевича заменил Валдис Пельш. В недавней беседе с известным изданием 55-летний телеведущий не смог сказать, почему произошла смена ведущих. По словам Пельша, он не задавал лишних вопросов, когда ему предложили провести игру.

Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков является руководителем и ведущим КВН почти 60 лет, а также основателем телевизионного творческого объединения “АМиК”. На встречу выпускников Клуба артист не приедет впервые.



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