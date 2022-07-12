Cоздание космической разведки в США показывает обострение соперничества на орбите

Новое подразделение космической разведки, которое было создано в США в прошлом месяце, призвано шпионить за действиями РФ и Китая в космосе. Этот шаг свидетельствует о том, что соперничество на орбите накаляется и Пентагон всерьёз рассматривает космическое пространство как стратегическое поле боя, передаёт WION.

Соединённые Штаты переносят соперничество с Земли в космос, запуская новое подразделение космической разведки, которое нацелено на то, чтобы отслеживать и даже выявлять угрозы для американских объектов на космической орбите.

При этом особое внимание уделено деятельности Китая и РФ в космосе. По мере того как разные страны предпринимают различные действия, чтобы защитить собственные интересы на орбите, соперничество в космосе накаляется.

Американское разведывательное подразделение под кодовым названием Space Delta 18 (или Национальный центр космической разведки) было официально сформировано в конце прошлого месяца. Оно стало 18-м по счёту подразделением разведслужб в США.

По данным Командования космическими операциями США, в новом подразделении будут работать около 350 гражданских и военных сотрудников. Вместе с другими спецслужбами США они должны будут предоставлять критически важные разведывательные сведения об угрожающих системах, планах иностранных соперников и их деятельности в космосе.

Это связано с тем, что США сейчас обращают пристальное внимание на активный прогресс, которого добивается Китай в создании противоспутниковых систем. Китайские спутники-«мусорщики» также представляют угрозу для США.

Аналогичные программы РФ тоже вызывают беспокойство, особенно на фоне сообщений о том, что российские военные заглушают сигналы GPS во время своей спецоперации на Украине.

Космос сегодня становится сферой для сражений. И новое дополнение в составе разведсообщества США только лишний раз доказывает, что Америка всерьёз относится к космосу как к стратегическому полю боя.

Дата выхода в эфир 10 июля 2022 года.