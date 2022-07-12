Bloomberg: Запрет на страхование российских нефтяных танкеров вызовет рост цен на нефть

Запрет на страхование нефтяных танкеров, перевозящих нефтепродукты из России, может привести к резкому росту цен на энергоносители. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки представителя Министерства финансов США.

Агентство отмечает, что США и ЕС в совокупности страхуют 90% российских нефтеперевозок. Поэтому намерение Лондона и Брюсселя запретить страхование танкеров, перевозящих российские продукты, может привести к потере 5 миллионов баррелей в день на мировом нефтяном рынке.

По словам представителя Министерства финансов, “если такое количество нефти будет изъято, цена значительно вырастет, возможно, до 140 долларов за баррель”. В мире, охваченном инфляцией, полное прекращение поставок российской нефти является опасным экономическим и политическим решением.

Источник: tass.ru