“Расширенная Европа”: ЕС изучает новую концепцию для таких государств, как Швейцария

Лидеры ЕС обменялись в Брюсселе мнениями о новом “европейском политическом сообществе” под названием “Wider Europe”, что означает “далеко идущая Европа”. Эта платформа призвана способствовать улучшению координации. Он должен быть открыт для европейских государств возможно, также для Швейцарии.

Таким образом, идея “Расширенной Европы” все еще находится в зачаточном состоянии. Согласно выводам глав государств и правительств ЕС, опубликованным в пятницу, это была “стратегическая дискуссия об отношениях Европейского Союза с его партнерами в Европе”.

Конкретно, платформа должна быть создана для “содействия политическому диалогу и сотрудничеству” в тех областях, которые представляют интерес для обеих сторон. Он также призван укрепить безопасность, стабильность и процветание на европейском континенте.

Не новая идея

Термин “Расширенная Европа” существует уже давно, считает эксперт по европейскому праву Криста Тоблер из Базельского и Лейденского университетов (Нидерланды). Оно появилось в документе Комиссии ЕС еще в 2003 году. В то время речь шла о восточных и южных соседних государствах ЕС, продолжает Тоблер.

Для политолога Фабиана Вассерфаллена из Бернского университета эта идея также не нова. Это является выражением трудности одновременного осуществления шагов по расширению и реформ ЕС. “Расширение и углубление ЕС находятся в противоречии друг с другом.

Точная форма этой новой платформы пока неясна. Но если она по-прежнему будет ориентироваться на страны Западных Балкан и Восточной Европы, которые хотят получить перспективу присоединения, то, по мнению бернского политолога, Швейцарии “будет трудно представлять свои интересы в институциональном сосуде с этими странами”, продолжил Вассерфаллен.