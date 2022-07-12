 

Исследование: мозг способен учиться даже во сне

12.07.2022, 10:50, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказали, что мозг никогда не отключается полностью. Он обучается и обрабатывает информацию для сохранения воспоминаний в долгосрочной памяти даже во сне.

Эксперты провели эксперимент с участием лабораторных мышей, которые искали выход из лабиринта, а затем ложились спать. Оказалось, что во время отдыха и в процессе поиска у мышей активизировались одни и те же области мозга.

Работы с участием людей подтвердили полученные ранее данные. Мозг действительно никогда не отключается и может обучаться даже во сне.



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