Исследование: мозг способен учиться даже во сне

Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказали, что мозг никогда не отключается полностью. Он обучается и обрабатывает информацию для сохранения воспоминаний в долгосрочной памяти даже во сне.

Эксперты провели эксперимент с участием лабораторных мышей, которые искали выход из лабиринта, а затем ложились спать. Оказалось, что во время отдыха и в процессе поиска у мышей активизировались одни и те же области мозга.

Работы с участием людей подтвердили полученные ранее данные. Мозг действительно никогда не отключается и может обучаться даже во сне.