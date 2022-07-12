Мнение: “Крымский мост – законная цель”?

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7728830.html

Пресс-секретарь Пентагона отказался «исключить» удар Украины по Крымскому мосту

В мае, когда правительство Байдена объявило об поставке на Украину пусковых установок для управляемых ракет средней дальности, Белый дом настаивал, что это оружие не будет использовано против территории России. «Мы не намереваемся поставить Украине ракетный системы, которыми можно атаковать Россию», – заявил журналистам Байден. «Мы не поощряем и не помогаем Украине в ударах за пределами ее границ», – позднее добавил он в колонке комментатора в НЙТ, объявляя о поставке HIMAR на Украину.

Однако, в пятницу 8 июля пресс-секретарь Пентагона дал понять, что США не будут удерживать Украину от ударов оружием из США по территории, которую Россия считает своей.

На вопрос журналиста, «исключаются» ли какие-то цели, например Крымский мост и Черное море «как возможные цели» оружия, поставленного США, пресс-секретарь Пентагона заявил: «Мне неизвестны никакие исключения для украинцев, борющихся на своей суверенной территории против России».

Крымский мост построен в 2015–2018 году и связывает Россию с Крымским полуостровом, который Россия присоединила после путча в Киеве, поддержанного США и ЕС, в 2014 году. Заявление официального представителя Пентагона, что этот мост – «суверенная территория» Украины – еще одно проявление того, что США поддерживают военный план Украины, принятый в 2021 году – силой вернуть Крым.

Такое заявление официального лица США можно понять только как зеленый свет для удара Киева по Крымскому мосту, и оно представляет собой серьёзную провокацию. И это всего через день после того, как Филип Бридлав – бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе – объявил: «Крымский мост – законная цель.» В интервью английской газете Independent, Бридлав сказал, что «несколько человек, с которыми я говорил, считают, что «уронить» Крымский мост — значит нанести мощный удар по России. Крымский мост – законная цель».

Далее Бридлав сказал: «Но, если они хотят уронить мост, для этого потребуется специальная операция, бомбежка».

Он добавил: «Я слышал, как многие спрашивают, правильно ли для Украины так агрессивно себя повести, и поддержит ли это Запад, но я не понимаю такого аргумента».

Бридлав указал, что в таком нападении на территорию России может быть использованы ракеты «Гарпун» из США, которые могут поразить и наземные цели, хотя в основном они известны как оружие для моря.

Пятничный брифинг Пентагона, о котором СМИ почти не сообщили, также был поразительно откровенен в том, до какой степени США систематически готовили своих украинских пешек для войны против России на протяжении ряда лет.

«США начали программу подготовки для Украины в 2015 году – да, в 2015 – помогая Украине сформировать, обучить, вооружить, развернуть и поддерживать боевые части. Учитывая это, важно понять, почему с самого начала войны Украина смогла встретить многочисленные, более боеспособные войска России, смогла сохранить гибкость, мощность и достичь похвальных успехов, уже будучи подготовленной к определенным возможностям, которые предоставили США и другие страны – особенно «Джавелины», но не только, и, таким образом, Россия в феврале вступила в битву с куда более серьезным противником, чем рассчитывала, и которого она – скажем честно – встретила в 2014 году.»

Представитель Пентагона добавил:

«И когда мы видим, как Украина успешно отразила первоначальную атаку, в этом видны годы подготовки, вооружения и советов, вкупе с резким ростом поставок ключевых вооружений – 11 000 противотанковых и почти 1500 противовоздушных – только в первые недели, наряду с критически важными разведданными, что позволило ВСУ успешно оборонять Киев и вынудить русских отступить, и провести переоценку своих целей и свою тактику.»

Хотя США вооружали Украину годами, представитель Пентагона ясно дал понять, что участие США в этой войне будет продолжаться еще годы. США «думает о нуждах Украины месяцы и годы», сказал он.

Такие заявления сопровождаются сообщениями о продаже Украине оружия еще на 400 миллионов долларов, включая еще четыре HIMARS, то есть на Украине их всего двенадцать.

Такие заявления делаются в связи с саммитом G20, на котором США категорически отказались от возможности двусторонних переговоров с целью окончания войны.

Пресс-секретарь госдепартамента Нэд Прайс в ответ на вопрос, встретится ли госсекретарь Блинкен с Лавровым, ответил категорическим нет, сказав: «Мы бы хотели, чтобы русские дали нам причину для двусторонней встречи с ними…Но единственное, что мы видим от Москвы – больше жестокости и агрессии против народа и государства Украины».

Как на любой войне, цели враждующих сторон становятся все яснее со временем. Несмотря на то, что США называют «тактическими» неудачами, США планируют затопить Украину оружием и войсками, чтобы обескровить Россию и позволить Украине в конце концов перейти в контрнаступление, в котором Крым – важнейшая цель. Для правящего класса США, эта война, которая уже стоила десятков тысяч жизней, должна продолжаться, по словам Байдена «сколько потребуется» для достижения этих целей.

Значительные удары по территории России, как разрушение Крымского моста, гарантируют эскалацию этой войны. Огромный риск, неизбежный при этом, изложен в авторской колонке Малькольма Чемберса в Financial Times, под названием: «Крым может стать поворотным пунктом в путинской ядерной игре «кто первый моргнет".

«Так как прекращения огня нет… ВСУ полны решимости не допустить, чтобы через Крымский мост Кремль мог снабжать свои войска на Украине…Крымский мост может стать заманчивой целью…

Если удары по таким целям рассматривать как пролог к полномасштабному вторжению в Крым, они могут повысить риск атомной эскалации. Эта возможность – причина для крайне серьезной озабоченности. Путин настойчиво указывал на этот риск в месяцы перед вторжением.

Путинские угрозы ядерным оружием в последние месяцы начали терять свою силу. Чтобы сохранить их значимость, Россия должна недвусмысленно заявить, что вторжение в Крым означает пересечение «красной линии». Под угрозой потери Крыма Путин может решить, что такая игра стоит свеч, считая, что Украина (с поощрения Запада) моргнет первой. Это будет крайне опасный момент».

Чемберс ясно дал понять, что удар по Крымскому мосту крайне увеличит возможность перехода войны в ядерное противостояние с непредсказуемыми последствиями. То, что Пентагон публично отказался исключить такой удар, обнажает крайнюю безответственность и даже отчаяние, которое движет политиками США.

https://www.wsws.org/en/articles/2022/07/09/diaa-j09.html – оригинал на английском

—