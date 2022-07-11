Reuters: Литва увеличила ограничения на транзит товаров в Калининград

Литва увеличила ограничения на транзит товаров через Калининград на свою территорию в ответ на санкции Европейского союза против России. Об этом пишет Reuters.

К таким товарам относятся бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

18 июня “Литовские железные дороги” приостановили транзит некоторых товаров из Калининграда в Литву. 21 июня агентство печати регионального правительства сообщило, что ограничения будут распространяться и на автомобильные перевозки товаров.

Ранее Аста Скайсгирите (адвокат президента Литвы) заявила, что балтийская республика не позволит построить “зеленый маршрут” в Калининград для товаров, следующих транзитом в рамках антироссийских санкций ЕС.