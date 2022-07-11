Спрей или крем: какая форма защиты от солнца лучше и как получить максимум пользы

В наше время, когда активность солнца из-за истощения озонового слоя все возрастает, использование солнцезащитного крема как никогда важно. Средства для защиты от солнца имеют широкий спектр преимуществ, главное из которых заключается в том, что они защищают кожу от ультрафиолетового (УФ) излучения, снижают риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи. Что же выбрать — крем или спрей от солнца? И как их правильно применять? Рассказывают специалисты.

Разная форма — разное действие?

Существует два основных типа солнцезащитных средств — в виде спрея или лосьона. Что же выбрать для себя? Спрей, возможно, легче наносить, это занимает меньше времени, он может достигать труднодоступных мест и практически не оставляет следов по сравнению с кремом. С точки зрения защиты нет большой разницы в том, насколько эффективен продукт — все сводится к тому, насколько правильно вы его применяете.

Карл Лоуренс, дерматолог-исследователь с опытом тестирования и разработки новых солнцезащитных ингредиентов, говорит, что «все солнцезащитные кремы работают одинаково». Так что на самом деле нет никакой разницы между солнцезащитным кремом и спреем с точки зрения того, как они работают, но есть разница с точки зрения применения.

Как применять правильно

Есть некоторые свидетельства того, что спрея люди обычно наносят меньше, чем крема. Это значит, что они получают меньшую защиту. Тестирование SPF является уже строго регламентированным процессом, а это означает, что продукты с одинаковым рейтингом SPF и UVA будут одинаково хорошо работать в своей способности предотвращать солнечные ожоги, если они используются правильно.

В настоящее время при тестировании SPF используется установленная плотность нанесения 2 миллиграмма на квадратный сантиметр. Обычно люди наносят на тело 1/3 от этого количества. Причем со спреями риск «недодать» средства повышается. Так что спреи — это хорошо, но было бы неплохо наносить гораздо больше для лучшей защиты.

В чем может быть опасность спреев и кремов

Саваш Алтан, эстетический врач, говорит: «Хотя солнцезащитные средства в виде спреев являются заманчивым вариантом для тех, кто ищет удобства, они не так безопасны, как кажутся. Поскольку около двух третей продукта состоит из газов, таких как пропан, бутан или изобутан, вы на самом деле получаете гораздо меньше SPF, чем указано на бутылке. Когда вы наносите спрей, высокое содержание газа создает ощущение, что его достаточно. Это вводит в заблуждение».

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Так спрей или крем?

Насколько эффективен ваш солнцезащитный спрей, в конечном счете зависит от того, насколько хорошо вы его наносите. Если вы овладеете искусством правильного нанесения, он может быть полезен для людей, которые борются с густой, вязкой текстурой большинства солнцезащитных кремов. Спрей — отличный выбор для тех, кто пользуется макияжем, или для людей с густыми волосами, поскольку его легче наносить и не нужно втирать.

Спреи также хороши для детей, которые проявляют нетерпение, когда вы пытаетесь нанести солнцезащитный крем. Распылив средство, убедитесь, что нанесли его достаточное количество, прежде чем отправиться на солнце. Для гарантированной защиты стоит добавить на кожу также солнцезащитный лосьон, особенно если у вас чувствительная к солнцу кожа. Однако, если вы уверены в своих навыках нанесения, солнцезащитный спрей также подойдет.